Kort geding Viruswaanzin

Het kort geding van de groep Viruswaanzin is donderdag geëindigd in een wrakingsverzoek. De eisers vonden dat de rechter "duidelijk al een mening had" over hoeveel coronapatiënten zijn overleden en vinden ook dat ze geen initiatief nam om de waarheid te achterhalen. De rechter vond bij de groep geen gehoor voor uitleg over hoe een rechtszaak normaal verloopt.



Een onafhankelijke wrakingskamer zal zich gaan buigen over het verzoek. Het is niet bekend wanneer een oordeel wordt geveld. Als een wrakingsverzoek slaagt, dan wordt een nieuwe rechter aangewezen in de zaak. Zo niet, dan kan het proces hervat worden en zal de rechter die de zaak al behandelde ook uitspraak gaan doen.Â



De zaak is in ruim twee uur behandeld bij de rechtbank. Viruswaanzin haalde onder meer aan dat Nederlanders erg te lijden hebben onder de lockdown en vraagt veelal naar bewijs voor de risico's van het coronavirus. De groep stelde onder meer dat de griep een paar jaar geleden veel dodelijker was (deze bewering is eerder door NU.nl onderzocht en als onjuist bestempeld) en dat er een grote foutmarge zit in de coronatesten die in Duitsland worden afgenomen. De bron van deze informatie is onduidelijk. Eerder controleerde NU.nl beweringen over onterecht foutieve testuitslagen en ook deze beweringen zijn als onjuist bestempeld.



De Staat verweert zich tegen de opheffing van de coronamaatregelen en wijst onder meer op Duitsland, waar in enkele steden nu meer nieuwe besmettingen worden geconstateerd. Ook zijn cijfers over het aantal bezette ic-bedden en het aantal overleden coronapatiënten gegeven. Viruswaanzin vindt dat er een groot verschil bestaat tussen sterven mét COVID-19 of sterven áán COVID-19 en zet vraagtekens bij hoe dit vastgelegd wordt.



In Nederland geldt dat COVID-19 moet hebben bijgedragen aan het overlijden. Wie bijvoorbeeld sterft aan de gevolgen van een auto-ongeluk en ook met het coronavirus besmet was, wordt niet als overleden coronapatiënt geregistreerd.



Buiten de rechtbank hebben aanhangers van Viruswaanzin bloemen neergelegd. De groep had sympathisanten opgeroepen naar Den Haag te komen.