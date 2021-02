Gemiddeld aantal positieve tests in de VS onder 100.000

Voor het eerst in maanden in het gemiddeld aantal positieve coronatests in de Verenigde Staten onder de 100.000 gekomen. In december lag het dagelijkse gemiddelde rond de 200.000 en in januari liep dit op tot ongeveer 250.000. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins University.



Voor het eerst sinds 4 november 2020 kwam het dagelijkse gemiddelde onder de 100.000, ook op zaterdag bleef het onder de 100.000.



Toch blijven experts kritisch. Het hoofd van de Center for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse RIVM, zei zondag dat het "absoluut" nog te vroeg is om de mondkapjesplicht op te heffen, meldt persbureau Reuters. Het gemiddelde aantal positieve tests is namelijk nog ruim het dubbele van het dagelijkse gemiddelde afgelopen zomer.