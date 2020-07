Geliefde van buiten de EU mag weer naar Nederland

Aantal coronabesmettingen in Papoea-Nieuw-Guinea verdubbeld

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen op Papoea-Nieuw-Guinea is in een weekend tijd verdubbeld, schrijft The Guardian. Het eiland in Oceanië telde vrijdag 32 besmettingen, zondag steeg dit aantal naar 62.



Nog geen twee weken geleden waren elf besmettingen vastgesteld op Papoea-Nieuw-Guinea. De lokale overheid vreest een snelle verspreiding van het virus, vooral in de dichtbevolkte hoofdstad Port Moresby.