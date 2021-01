Geen sneltestverplichting voor Antillen en veilige landen

'Tokio overweegt opnieuw Spelen te annuleren'

Volgens de krant The Times wil de Japanse regering dit jaar opnieuw de Olympische Spelen annuleren. De krant citeert bronnen binnen de coalitie. In plaats van dit jaar zou het land de Spelen willen organiseren in 2032. Dan wordt het eerste toernooi gehouden waarvoor nog geen organisator is aangewezen.



"De Olympische Spelen in Tokio zijn gedoemd. Het doel is nu een manier te vinden om de afgelasting zonder gezichtsverlies aan te kondigen en de mogelijkheid open te laten dat Tokio op een later tijdstip alsnog als gastheer kan optreden. Niemand wil de eerste zijn die dat zegt, maar de consensus is dat het te moeilijk is. Persoonlijk denk ik niet dat het gaat gebeuren", zei de bron.



De Spelen stonden aanvankelijk gepland voor 2020, maar werden vanwege het coronavirus met een jaar uitgesteld. Het was al bekend dat verder uitstel niet mogelijk is en dat zou betekenen dat de Spelen definitief worden afgelast. In het openbaar houden zowel het internationaal olympisch comité (IOC) als de Japanse regering vol dat de Spelen wel kunnen doorgaan.



Kort na deze berichten liet de Japanse premier Yoshihide Suga weten dat hij er alles aan zal doen om de Olympische Spelen in Tokio te laten doorgaan.