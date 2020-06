Geen nieuwe sterfgevallen in Spanje

In de maandag om 12.00 uur heropende horecazaken in het land was het "gezellig druk", zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad in gesprek met NU.nl. Volgens hem is de heropening van cafés, restaurants en terrassen "zonder excessen" verlopen."Ik heb geen signalen doorgekregen dat bepaalde horecaondernemingen over de schreef zijn gegaan", aldus Bruls."En eigenlijk verbaast me dat ook niet", vervolgt de voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Ik heb de afgelopen weken met een aantal ondernemers gesproken en ik had echt de indruk dat ze zich zeer bewust waren van de kansen die ze kregen. Ze zagen de noodzaak van zorgvuldigheid, omdat er toch naar hen gekeken wordt hoe het gaat." Leesmeer.