Geen Nederlandse coronapatiënten meer op Duitse ic's

De avondklok die de afgelopen zomer in de provincie Antwerpen gold, heeft voornamelijk effect gehad op het aantal besmettingen in de binnenstad van Antwerpen. In de randgemeenten of andere steden van de provincie had de avondklok nauwelijks invloed, blijkt uit een evaluatie die de krantenen Het Nieuwsblad hebben ingezien."De avondklok is effectiever als er meer besmettingen zijn. In de andere steden in de provincie Antwerpen was er nauwelijks een effect", staat in de evaluatie die is opgesteld door gouverneur Cathy Berx, infectioloog Wim Flipse en arts Maaike Van Overloop. Toch is gouverneur Berx tevreden over het besluit om de avondklok in te voeren. "Het doel van de reeks maatregelen was een zeer snelle gedragswijziging te creëren en zo de stijging van het aantal besmettingen te doen stoppen. Dat is gelukt", zegt ze.De gouverneur vindt het ook verdedigbaar dat de avondklok werd ingevoerd voor de volledige provincie. "Vooral om een verschuiving van het risicogedrag vanuit de stad naar de omliggende gemeenten te voorkomen. Anders krijg je net het omgekeerde van wat je voor ogen hebt."