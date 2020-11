De Efteling is teleurgesteld in het gedrag van een aantal gasten tijdens een muzikale act in het attractiepark zondagavond. Op videobeelden is te zien dat mensen arm in arm staan te hossen, terwijl dat niet is toegestaan vanwege de geldende coronaregels.Het attractiepark stopt voorlopig met de muzikale act op de Warme Winter Weide om ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. Hoe lang de optredens niet doorgaan, is nog niet bekend."We hebben gemerkt dat we tijdens deze act niet genoeg controle hebben over het gedrag van onze gasten. Ondanks alle mensen die het publiek in de gaten houden en maatregelen", zegt een woordvoerder. "Dat is jammer, want 99 procent van onze gasten gedraagt zich voorbeeldig."Hoeveel mensen aanwezig waren bij het optreden, is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel mensen daadwerkelijk de regels overtraden. "Het is een act waar iedereen langs kan lopen. Ik kan niets zeggen over hoeveel mensen er bij aanwezig waren." Op videobeelden is te zien dat zeker twintig tot dertig mensen aan het dansen zijn. Sommige mensen staan arm in arm of dicht bij anderen, maar er zijn ook mensen die op afstand van anderen dansen.