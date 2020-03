Het Rode Kruis start een initiatief om mensen te helpen die er tijdens de coronacrisis alleen voor staan. Mensen die bezorgd zijn over ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie kunnen deze personen aanmelden bij het Rode Kruis.Professionele hulpverleners van het Rode Kruis of burgerhulpverleners komen dan in actie om ze te helpen of een luisterend oor te bieden. De afgelopen week kreeg het Rode Kruis al ruim twaalfduizend telefoontjes binnen van mensen die zich zorgen maken om anderen.Het gaat volgens de directeur van het Nederlandse Rode Kruis Marieke van Schaik bijvoorbeeld om situaties waarin je zelf in Vlissingen woont en je tante in Assen, maar graag wil dat iemand haar een beetje in de gaten houdt. "Of als jij zelf ziek bent, maar je je toch ook zorgen maakt over die buurman met een lichamelijke beperking een paar huizen verderop."Mensen kunnen ook zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn (070-44 55 888).