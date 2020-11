In de afgelopen 24 uur zijn 17.214 mensen in Duitsland positief getest op het coronavirus. Dat zijn er ongeveer tweeduizend meer dan op dinsdag, meldt het Robert Koch-Institut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. In de afgelopen week zijn 104.606 positieve gevallen vastgesteld.Het totale aantal besmettingen in Duitsland staat nu op 577.593. Er zijn 151 sterfgevallen gemeld, waarmee het dodental op 10.812 is uitgekomen.De deelstaten Noordrijn-Westfalen en Beieren tellen met respectievelijk 4.562 en 3.568 positieve tests de meeste nieuwe gevallen. In Nedersaksen, een andere grensstaat, kwamen er 1.102 besmettingen bij.Vanwege het snel oplopende aantal besmettingen in Duitsland heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren het gehele land op oranje gezet. "Reis alleen naar Duitsland als het noodzakelijk is", meldt het ministerie. "Bij terugkeer in Nederland gaat u voor tien dagen in thuisquarantaine."