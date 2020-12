Duitsland neemt langer de tijd voor goedkeuring coronavaccin om vertrouwen te vergroten

Duitsland heeft bewust gekozen voor een langere procedure om coronavaccins goed te keuren dan het noodproces dat het Verenigd Koninkrijk volgde. Dat is belangrijk om het vertrouwen in vaccins te vergroten, zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn van het land woensdag.



De Britse toezichthouder MHRA gaf woensdag al toestemming voor het gebruik van een middel van Pfizer en BioNTech. Het Verenigd Koninkrijk pochte dat het dankzij de brexit sneller mensen kan laten inenten tegen het coronavirus.



"We hebben lidstaten, waaronder Duitsland, die een dergelijke noodvergunning hadden kunnen afgeven als we dat hadden gewild. Maar we besloten dit niet te doen en we kozen voor een gemeenschappelijke Europese aanpak om samen verder te gaan", zei Jens Spahn op een persconferentie, toen hem werd gevraagd naar de Britse noodprocedure voor het Pfizer-vaccin.



"Het is erg belangrijk dat we dit doen om het vertrouwen in deze autorisatie te helpen bevorderen", voegde hij eraan toe. Spahn benadrukte dat het er niet om ging "op de een of andere manier de eerste te zijn".



In de EU zijn aanvragen ingediend voor twee vaccins: een van het in Mainz gevestigde bedrijf BioNTech en zijn Amerikaanse partner Pfizer en een van het Amerikaanse bedrijf Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau moet de aanvragen onderzoeken en heeft uiterlijk 29 december een resultaat beloofd. (ANP)