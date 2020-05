Amerikaans Huis van Afgevaardigden stemt in met tijdelijke volmachtstem

Leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kunnen voortaan tijdelijk op afstand hun stem uitbrengen. De maatregel is vrijdag goedgekeurd door het Congres.



De leden zijn nu niet meer verplicht om op te komen dagen in het Huis van Afgevaardigden en mogen een persoon machtigen om hun stem uit te brengen. Hiermee willen de leden hun reisbewegingen ten tijde van het coronavirus beperken.



Het is voor de eerste keer in de 231-jarige historie van het Huis van Afgevaardigden dat een zogenaamde volmachtstem mogelijk is. De maatregel is tijdelijk en wordt weer opgeheven zodra de verspreiding van het virus voldoende is afgezwakt.