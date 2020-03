Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten: Sluit rechtbanken per direct

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) heeft de minister van Veiligheid en Justitie (Ferd Grapperhaus) en de minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) opgeroepen om alle Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven per direct te sluiten tot in ieder geval 1 april. De NVSA zegt verder dat alleen zittingen die vanwege wettelijke termijnen moeten doorgaan, zullen moeten plaatsvinden. De vereniging stelt voor om in die gevallen te werken met bijvoorbeeld een videoverbinding, zodat niet alle partijen in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.