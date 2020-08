De Franse regering heeft vandaag Parijs en de zuidelijke regio Bouches-du-Rhône bestempeld als 'rode zone'. De regering besloot daartoe vanwege de toename in het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus.In beide gebieden is er een verhoogd risico om het coronavirus op te lopen. Met het besluit van de regering kunnen lokale autoriteiten nu regels introduceren die het reisverkeer kan beperken. Ook kunnen gebouwen en bedrijven vanwege een COVID-19-uitbraak worden gesloten.In de laatste twee weken is het aantal besmettingen in Frankrijk sterk toegenomen. In de laatste 24 uur kwamen er meer dan 2.500 gevallen bij. Het Verenigd Koninkrijk besloot gisteren voor reizigers vanuit Frankrijk, Nederland en Malta een quarantaineplicht in te voeren.