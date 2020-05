Frans sterftecijfer nu hoger dan in Spanje

Anthony Fauci: 'Amerikaanse economie niet te snel opstarten'

De Amerikaanse immunoloog en medisch adviseur Anthony Fauci waarschuwt dat een te snelle herstart van de economie in de Verenigde Staten kan leiden tot "onnodig leed en onnodige sterfgevallen". Woorden van deze strekking wil het prominente lid van het crisisteam van president Donald Trump vandaag meegeven aan een Senaatscommissie, blijkt uit een e-mail die in handen is van The New York Times.



"Als we stappen overslaan in het draaiboek om de VS weer van het slot te halen, lopen we het gevaar dat door het hele land nieuwe uitbraken zullen ontstaan. Daarmee zetten we een stap terug in onze weg naar een normale situatie", aldus Fauci.