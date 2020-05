'Versoepeling coronamaatregelen komt voor Brabant te vroeg'

Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, zegt in een interview met de Volkskrant dat een versoepeling van de coronamaatregelen te vroeg komt voor Noord-Brabant. "In Brabant hebben we nog steeds 40 à 45 procent van onze ic-capaciteit vol met coronapatiënten liggen. De instroom van nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft ook hoog. Die neemt in deze provincie veel minder snel af dan gehoopt en ook minder snel dan elders in Nederland."

Berden is bang voor een tweede golf. "Het was alle hens aan dek en het zorgpersoneel werkte zich een slag in de rondte. Dat kunnen ze niet op korte termijn nogmaals doen, daarvoor hebben ze gewoon de energie niet meer.