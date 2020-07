Vijf kabinetsleden Thailand stappen op door coronacrisis

In de laatste vijf dagen zijn vijf kabinetsleden opgestapt uit de regering van premier Prayut Chan-ocha. Het gaat om de vicepremier, de minister van Financiën en drie andere ministers.



De kabinetsleden stellen dat Thailand in de zwaarste economische crisis ooit zit, als gevolg van het coronavirus. Om het land er weer bovenop te helpen, is er volgens de politici een hervorming van het kabinet nodig.



Het land is economisch hard geraakt door onder meer misgelopen inkomsten uit toerisme. Toch doet Thailand het in de statistieken beter dan veel andere Aziatische landen. Er werden tot vandaag 3.246 infecties 58 coronadoden gerapporteerd.



Er wonen ruim 69 miljoen mensen in het Zuidoost-Aziatische land.