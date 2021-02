Frankrijk stelt regionale verkiezingen drie maanden uit

Frankrijk heeft besloten om de regionale verkiezingen drie maanden later te houden in verband met de coronapandemie. Het parlement heeft een wet aangenomen die mogelijk maakt dat de verkiezingen die voor volgende maand gepland stonden naar juni worden verplaatst.



De Franse regering is bezorgd dat het coronavirus zich snel kan verspreiden onder kiezers die bij het stembureau in de rij staan. Uitstel van verkiezingen is in Frankrijk zeldzaam, maar kwam vorig jaar ook al voor. Toen werden de gemeentelijke verkiezingen verplaatst van maart naar juni omdat het land in lockdown was.



Het voorstel voor het huidige uitstel werd door premier Jean Castex gedaan in november, toen het land in zijn tweede lockdown zat.



De Franse regering is momenteel huiverig om nog een derde lockdown af te kondigen. Volgens wetenschappers heeft Macron met het vooruitschuiven van dat besluit een grote gok genomen. Er bestaat een risico op "burgerlijke ongehoorzaamheid", zei Christophe Castaner, de chef van de partij van president Macron, eind vorige maand tegen de krant Le Parisien.



Frankrijk heeft het vijf na hoogste besmettingscijfer ter wereld. Het coronavirus is er al bij ruim 3,5 miljoen personen vastgesteld. Er zijn in het land bijna 83.000 personen overleden aan de gevolgen van COVID-19.