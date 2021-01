Frankrijk sluit grenzen voor reisverkeer van buiten EU

Frankrijk sluit vanaf zondag middernacht de grenzen voor niet-essentieel reisverkeer van buiten de Europese Unie. Inwoners mogen alleen naar niet-EU-landen als ze een "dwingende reden" hebben. Premier Castex heeft dat aangekondigd na topberaad over het terugdringen van het coronavirus.



De regeringsleider voerde de besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse virusmutaties aan als reden voor de reisbeperkingen. Mensen uit EU-landen die naar Frankrijk komen moeten een negatieve PCR-test tonen.



Een nieuwe lockdown is volgens Castex vooralsnog niet nodig. "De komende dagen zijn cruciaal." In Frankrijk geldt een avondklok vanaf 18.00 uur en daar komen wel extra maatregelen bij, zei hij. Zo gaat de politie extra controleren op de naleving en moeten grote winkelcentra vanaf zondag de deuren sluiten.