Buitenlandupdate

- De Verenigde Staten, Canada en Mexico verlengen de reisbeperkingen voor elkaars inwoners met dertig dagen. Alleen mensen voor wie het essentieel is, mogen vanuit de Verenigde Staten de grens over bij Mexico en Canada en vice versa, zo laat de Amerikaanse secretaris van Homeland Security Chad Wolf op Twitter weten.

- Vanaf maandag gelden er in Luxemburg soepelere coronamaatregelen, maar daarbij zijn mensen wel verplicht om in het openbaar hun mond te bedekken met een mondkapje of een sjaal.

- Rusland heeft de grote militaire parade op het Rode Plein in Moskou afgezegd vanwege het coronavirus en duizenden soldaten verplicht om twee weken in quarantaine te gaan. De militaire parade, waar ruim vijftienduizend soldaten al weken voor aan het repeteren waren, stond gepland op 9 mei.

- Denemarken weigert tijdens de coronacrisis financiële steun te geven aan bedrijven die geregistreerd staan in belastingparadijzen. Het land volgt daarmee het beleid dat Polen eerder in april aankondigde.