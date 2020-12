Frankrijk maakt coronavaccin gratis voor bevolking

Farmaceut Pfizer kan dit jaar veel minder coronavaccins leveren dan het eerder van plan was. Dat aantal wordt gehalveerd van 100 miljoen doses naar 50 miljoen. De verlaging is veroorzaakt door problemen bij het verkrijgen van genoeg grondstoffen, meldt zakenkrant The Wall Street Journal donderdag.Het vaccin dat Pfizer samen met de Duitse biotechnoloog BioNTech ontwikkelde kreeg deze week een noodgoedkeuring in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de Verenigde Staten en de Europese Unie lopen aanvragen voor toelating van het vaccin.Pfizer en BioNTech zijn nog altijd van plan volgend jaar ruim een miljard doses van het vaccin te leveren aan verschillende landen. (Leesverder)