'Fractievoorzitters uitgenodigd op ministerie Algemene Zaken' 

Duitsland meldt 16.362 nieuwe positieve tests

Duitsland meldt 16.362 nieuwe positieve coronatests. In de afgelopen dagen werden bijna 30.000 nieuwe gevallen per dag gemeld. Mogelijk zijn het er maandag minder omdat in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.



Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, rapporteerde vrijdag en zaterdag dat het aantal positieve tests was toegenomen met respectievelijk ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen.



In totaal zijn nu volgens de officiële cijfers 1.337.078 mensen in Duitsland besmet geraakt. Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van het coronavirus nam met 188 toe tot 21.975. De werkelijke cijfers zijn hoger doordat niet alle gevallen zijn vastgesteld.