Voor derde dag op rij minder dan honderd doden in Spanje

Het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus in Spanje is met 83 gestegen tot 27.778, maken Spaanse autoriteiten zojuist bekend. Het is voor de derde dag op rij dat er minder dan honderd doden te betreuren zijn in het land.



Gisteren kwamen er 'slechts' 59 mensen in Spanje te overlijden door het COVID-19-virus. Dat was de laagste stijging in twee maanden tijd.