Nederland is samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden tegen het Frans-Duitse voorstel voor een Europees steunpakket ter waarde van 500 miljard euro ingegaan, blijkt uit een document dat in handen is van NU.nl In dat plan leent Brussel 500 miljard euro op financiële markten en verspreidt dat geld vervolgens als gift over de EU, met name naar de zwaarst getroffen regio's. Het geld zou vervolgens via de meerjarenbegroting van de Europese Unie weer terugbetaald worden, waarbij de rijkste landen het grootste deel zouden betalen.De vier landen willen niets horen over giften aan andere EU-landen waar de rijkste landen meer voor moeten betalen. "We kunnen niet akkoord gaan met instrumenten of maatregelen die zullen leiden tot gedeelde schulden of grote verhogingen van de meerjarenbegroting", aldus de landen.