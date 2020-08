'Fors minder gebeld naar de GGD's'

Er is fors minder gebeld naar de nationale telefoonlijn van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD's), melden diverse Nederlandse media vanavond. Gisteren zouden nog geen 15.000 mensen hebben gebeld, terwijl dat één week eerder er tienduizend meer waren.Dat er minder wordt gebeld, betekent niet dat er minder is getest. Die cijfers volgen aankomende week, al zouden GGD's vermoeden dat er minder getest dan in voorgaande weken. Het huidige aantal telefoontjes zou vergelijkbaar zijn met het aantal van drie weken terug, schrijft het AD