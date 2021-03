Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen flink gestegen

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen gestegen. Die behandelen momenteel 1.984 patiënten met COVID-19, het grootste aantal sinds 10 februari.



Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal met 73 gestegen, de grootste toename sinds begin januari. Sinds zaterdag steeg het aantal opgenomen coronapatiënten met 175. "Dit komt op een moment dat de Britse variant van het coronavirus de overhand neemt. We verwachten daarmee dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode verder stijgt", meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Op de verpleegafdelingen liggen nu 1.444 coronapatiënten, 69 meer dan maandag. De druk op de intensive cares is redelijk stabiel. Momenteel liggen daar 540 mensen met COVID-19, 4 meer dan op de voorgaande dag. Dat aantal schommelt al weken tussen 500 en 550.



Ziekenhuizen hebben in het afgelopen etmaal 280 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is het grootste aantal sinds 19 januari. In de afgelopen week zijn gemiddeld 208 mensen per dag opgenomen. Tegenover die opnames staat dat in het afgelopen etmaal 207 bedden zijn vrijgekomen. Hoeveel van deze patiënten zijn opgeknapt en hoeveel zijn overleden, is niet bekendgemaakt.