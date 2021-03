Noorwegen gaat prikken met AstraZeneca-vaccin nog niet hervatten

Er zal in Noorwegen nog tot zeker 15 april niet gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft het Instituut voor Volksgezondheid (FHI) vrijdag bekend gemaakt. De uitrol van het vaccin werd op 11 maart gestaakt nadat er net als elders in Europa meldingen verschenen van mensen onder de vijftig die na vaccinatie ernstige trombose én een tekort aan bloedplaatjes kregen. In Noorwegen ging het om vijf personen met deze klachten. Drie van hen zijn overleden.



Daarop werd het prikproces net als in in veel andere Europese landen, waaronder Nederland, opgeschort. Deze landen hervatten het prikken weer nadat de Europese toezichthouder had vastgesteld dat er geen verband was tussen trombose en het vaccin. Het FHI vindt dat er nog onvoldoende kennis en informatie voor handen is om tot hervatting van het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin over te gaan.