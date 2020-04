Verenigde Staten naderen half miljoen besmettingen en recordaantal doden

De Verenigde Staten staan op het punt om twee negatieve mijlpalen te doorbreken. In het land werden de laatste 24 uur zo'n 30.000 nieuwe besmettingen geregistreerd, waarmee het totaalaantal verder opliep tot boven de 465.000. Dat zijn meer patiënten dan in Spanje, Italië en Frankrijk bij elkaar, die na de VS het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus.



Het dodental liep met bijna 1.800 doden op tot zo'n 16.500. Het is de derde dag op rij dat er bijna tweeduizend Amerikaanse patiënten bezwijken aan de gevolgen van COVID-19, al was er sprake van een lichte daling in het aantal meldingen ten opzichte van een dag eerder.



Als er ongeveer evenveel dodelijke slachtoffers vallen in de VS als in de laatste dagen, dan is de kans groot dat de wereldmacht morgen Italië voorbijstreeft als land met de meeste dodelijke slachtoffers. Het zwaar getroffen Zuid-Europese land telt er momenteel 18.279, blijkt uit cijfers van het Johns Hopkins Institute.