Flinke drukte in Brussel na heropening winkels

Doordat 'niet-essentiële' winkels heropend zijn in Brussel, was het zaterdag erg druk met winkelpubliek in de Belgische hoofdstad. De politie moest de toegang tot meerdere wegen beperken om de stroom mensen tegen te gaan. De stad gebruikte een kleurenbarometer om de drukte uit te beelden. Deze stond sinds 11.00 uur op rood en dat bleef de hele dag zo.



Het was niet zo druk als op een normale zaterdag in december, zoals in andere jaren, maar naar corona-normen was het wel heel druk, aldus politiewoordvoerder Olivier Slosse. "De capaciteit van 3.000 personen die voorzien was voor de Nieuwstraat, was de hele dag door bereikt en we hebben dan ook de hele dag door toegangen afgesloten." (ANP)