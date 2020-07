Het aantal asielzoekers en nareizigers in het tweede kwartaal van dit jaar is met 72 procent afgenomen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.In het tweede kwartaal van 2020 kwamen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 1.265 asielverzoeken binnen. In het eerste kwartaal waren dat er 4.505. Ook als het aantal asielverzoeken wordt vergeleken met diezelfde periode vorig jaar, is een flinke daling te zien. In het tweede kwartaal van 2019 werden 5.190 asielverzoeken gedaan, 76 procent meer dan in 2020.Ook kwamen veel minder nareizigers, gezinsleden van een vergunninghouder in Nederland, in het tweede kwartaal naar Nederland. In het eerste kwartaal waren nog 1.060 nareizigers, in het tweede kwartaal van 2020 daalde dit met 75 procent naar 260.Het aantal asielzoekers en nareizigers is sinds het begin van 2013 nog niet zo laag geweest, ziet het CBS. Dat komt door de coronacrisis: veel consulaire diensten van ambassades zijn door de coronamaatregelen gesloten en ook het internationaal reizen naar de Europese Unie is lange tijd niet en beperkt mogelijk geweest.