Amerikaanse toezichthouder geeft versnelde goedkeuring voor coronabehandeling

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft noodgoedkeuring gegeven voor een coronabehandeling met antilichamen, vergelijkbaar met de therapie waarmee de voormalig Amerikaanse president Donald Trump is behandeld tegen COVID-19. De behandeling van de Amerikaanse farmaceutische fabrikant Eli Lilly combineert twee antilichamen, genaamd bamlanivimab and etesevimab.



Tijdens een proef in januari kwam naar voren dat de combinatiebehandeling met de twee antilichamen de kans op ziekenhuisopname en overlijden door COVID-19 met 70 procent terugbracht. "Deze therapie is goedgekeurd voor de behandeling van patiënten met milde tot gemiddelde COVID-19-klachten van twaalf jaar en ouder die het risico lopen om erger ziek te worden van het virus of voor wie een ziekenhuisopname dreigt", meldt de farmaceut.



Het is de tweede antilichamenbehandeling van de farmaceut uit Indianapolis die versnelde goedkeuring heeft gekregen van de FDA. In november gaf de toezichthouder toestemming voor het gebruik van bamlanivimab bij patiënten met hoge risico's die milde tot gemiddelde COVID-19-klachten hebben.