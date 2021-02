De beveiliging van coronatest.nl, de overheidswebsite waarop mensen bij de GGD's een testafspraak kunnen maken en uitslagen kunnen inzien, is niet in orde. Dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.Gegevens van miljoenen mensen die zich bij de GGD op het coronavirus laten testen, zijn hierdoor onvoldoende beveiligd. Om wat voor problemen het precies gaat, is niet duidelijk.De GGD GHOR laat dinsdagavond weten geen aanwijzingen te hebben dat er misbruikt is gemaakt. Volgens de koepelorganisatie is de site veilig te gebruiken. (Leesverder)