Extra militair personeel helpt gestrande vrachtwagenchauffeurs in VK

De Britse autoriteiten sturen op Eerste Kerstdag achthonderd extra militairen naar de regio Kent om daar de gestrande vrachtwagenchauffeurs te helpen. De manschappen worden ingezet bij het afnemen van coronatests en bij de afhandeling van de vrachtwagens. Er zijn al driehonderd militairen actief, meldt de Britse omroep BBC.



Ongeveer vierduizend voertuigen wachten om het Kanaal over te steken. De chauffeurs kwamen vast te zitten toen Frankrijk afgelopen weekend de grens sloot uit vrees voor een nieuwe, besmettelijkere variant van het coronavirus, die in Engeland was opgedoken. De chauffeurs mogen alleen met een negatieve test naar de overkant.