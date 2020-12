Europol waarschuwt voor handel in valse vaccins

Britse coronavariant duikt ook in Canada op

Ook in Canada is de nieuwe variant van het coronavirus aangetroffen. De coronamutatie werd vastgesteld bij een stel in de provincie Ontario. Ze hadden volgens Canadese media geen bijzondere reisgeschiedenis, blootstelling of risicocontacten.



Eerder op de dag werd al bekend dat de mutatie ook in Zweden en Spanje is gevonden. Eerder meldden onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ierland en Japan ziektegevallen.



De Britse coronavariant is niet dodelijker, maar waarschijnlijk wel besmettelijker. De Britse premier Boris Johnson zei op een persconferentie dat deze variant mogelijk 70 procent besmettelijker is dan de oude, oorspronkelijke variant. Maar hoe betrouwbaar dit cijfer is en waar hij dit op baseerde, werd niet duidelijk.