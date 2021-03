De Europese Unie wil ook kunnen beschikken over in de Verenigde Staten geproduceerde vaccins van farmaceut AstraZeneca. De EU wil de Amerikaanse regering vragen om de export van miljoenen doses goed te keuren. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van Brusselse bronnen.Met de Amerikaanse vaccins wil de Europese Commissie zorgen dat de door AstraZeneca beloofde hoeveelheden vaccins geleverd kunnen worden. De Brits-Zweedse farmaceut kan herhaaldelijk niet aan zijn eigen beloftes voldoen. Dat zou door productieproblemen komen.De VS hebben aangegeven dat alle in dat land geproduceerde vaccins in eerste instantie moeten worden gebruikt voor vaccinatie van Amerikanen. Washington heeft een bestelling van 300 miljoen doses van het vaccin van AstraZeneca staan. Die inenting is echter nog niet goedgekeurd door Amerikaanse toezichthouders waardoor het Europese verzoek toch nog kans zou maken.Verder wil de EU zorgen dat de productie van vaccins niet in de problemen komt door Amerikaanse regels. Voor het maken van zogeheten mrna-vaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech en Moderna zijn bepaalde ingrediënten nodig waarvoor de EU van de VS afhankelijk is.