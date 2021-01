Amerikaanse politicus test positief na bestorming Capitool

Een Amerikaanse politicus die zich tijdens de bestorming van het Capitool met andere parlementariërs verschool in een kamer, is positief getest op het coronavirus. De Democraat Pramila Jayapal maakte dat zelf bekend en haalde uit naar Republikeinse collega's. Die weigerden volgens haar om mondkapjes te dragen.



"Ik heb net een positieve uitslag ontvangen van mijn COVID-19-test nadat ik in lockdown in het Capitool in een beveiligde ruimte gezeten had", twitterde afgevaardigde Jayapal. Daar zouden Republikeinen volgens haar de spot hebben gedreven met medewerkers en collega's die mondkapjes uitdeelden.



"Te veel Republikeinen hebben geweigerd om deze pandemie serieus te nemen. En daarmee brengen ze iedereen in hun omgeving in gevaar", klaagde de Democraat in een verklaring. Eerder maakte ook haar partijgenote Bonnie Watson Coleman (75) al bekend positief te zijn getest na de bestorming. Ook die politicus zat naar eigen zeggen ondergedoken met collega's die geen mondkapjes droegen.



Parlementariërs zaten vorige week uren verstopt in een afgesloten ruimte toen woedende Trump-aanhangers het Capitool waren binnengevallen. De huisarts van het Congres waarschuwde vervolgens dat de politici daardoor blootgesteld kunnen zijn aan het besmettelijke virus.