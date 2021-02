EU maakt zich zorgen over trage levering Janssen-vaccins

De EU maakt zich grote zorgen of het wel op tijd de hoeveelheid bestelde coronavaccins van farmaciebedrijf Johnson & Johnson (J&J) krijgt nadat deze wordt goedgekeurd. De vaccins zijn ontwikkeld en worden geproduceerd in Leiden, maar gebotteld in de VS. De EU heeft zich verzekerd van 200 miljoen doses van J&J's vaccin, met een optie voor nog eens 200 miljoen. Het vaccin hoeft maar een keer bij iemand te worden toegediend.



Nadat diplomaten hadden gevraagd of het proces in Europa kon worden uitgevoerd, vertelde een hoge EU-functionaris de ambassadeurs dat het vullen en afwerken van het vaccin in de VS een voorwaarde was van het contract met de geneesmiddelenproducent en dat daarover niet opnieuw kon worden onderhandeld. De ambtenaar legde uit dat J&J transparant was geweest over de zaak en dat het bedrijf van plan was op tijd te leveren, aldus de notitie.



De discussie komt op een cruciaal moment voor de EU nadat het blok, vanwege het tekort aan vaccins, van medicijnproducenten eiste dat ze vooraf toestemming kregen voor de export van vaccins. De farmaceut belooft dat het zijn leveringsverplichtingen voor het hele jaar 2021 na zal komen.



Het vaccin dat is ontwikkeld door Janssen is waarschijnlijk het vierde dat wordt toegelaten in de EU. De Europese toezichthouder, het Europese geneesmiddelenbureau, kijkt al een tijdje mee met de onderzoeken naar dat middel. Dat is de laatste stap voordat het bedrijf een vergunning aanvraagt. Janssen heeft afgelopen vrijdag de resultaten van die proeven naar buiten gebracht: het vaccin beschermt voor 66 procent, heeft geen ernstige bijwerkingen en voorkomt ziekenhuisopnames en sterfgevallen.