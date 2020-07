Duitse minister: EU-landen zijn het eens over corona-regels vliegverkeer

Ambtenaren uit de lidstaten zijn het donderdag eens geworden over hygiëneregels in vliegtuigen en op vliegvelden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zei de Duitse minister van Transport, Andreas Scheuer.



Passagiers ouder dan zes jaar moeten een mondmasker dragen en op vliegvelden moet ook tijdens beveiligingscontroles en check-ins gepaste afstand worden bewaard. Vliegmaatschappijen moeten garanderen dat de lucht in hun toestellen regelmatig wordt ververst en worden verplicht passagiers in meerdere talen te informeren.



Een mogelijke maatregel waarover wel is gesproken, de middelste stoel in een rij van drie vrijhouden, komt er niet.



De EU boog zich over gestandaardiseerde regels voor het vliegverkeer, nadat vliegmaatschappijen stelden dat uiteenlopende regels in verschillende landen leidden tot verwarring. De regels moeten nog formeel worden goedgekeurd door de EU-ministers.