Epidemioloog UMC Utrecht: Oppassen dat we grip op virus niet verliezen

Patricia Bruijning, epidemioloog van het UMC Utrecht, is bezorgd over het toenemend aantal besmettingen in ons land. Dinsdag meldde het RIVM dat ruim vierduizend mensen positief op het coronavirus zijn getest, waar dat een week eerder nog ruim 2.500 mensen waren.



"Toen het bron- en contactonderzoek nog goed draaide zag je dat 27 procent van het aantal besmettingen uit dat bron- en contactonderzoek naar voren kwam. Inmiddels ligt dat op 15 procent, omdat de GGD's overbelast raken. Dat betekent dat we afgelopen week zo'n driehonderd besmettingen hebben gemist. We moeten daarom oppassen dat we niet de grip verliezen op de verspreiding van het virus."



Positief is volgens haar wel dat het grootste deel van de besmettingen geconcentreerd blijft in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar, waardoor het aantal ziekenhuisopnames relatief beperkt blijft.



"Als we dat weten vast te houden is dat goed. Maar in het buitenland zag je ook dat een nieuwe opleving van het virus ook eerst bij jong volwassenen begon, waarna het ook oudere groepen bereikte."



Bruijning pleit daarom voor extra maatregelen, omdat ze ziet dat het aantal infecties zich in een dag of tien verdubbeld. "Over anderhalve week zitten we dus op een weekgemiddelde van achtduizend besmettingen en over drie weken op zestienduizend besmettingen per week. Er moet nu wel iets gebeuren, want dit is niet een groeicijfer dat laat zien dat we het onder controle hebben."



In eerste instantie pleit de epidemioloog voor lokale maatregelen, maar omdat ze het gevoel heeft dat een deel van de mensen de regels "gemakkelijk aan hun laars lappen" zou een verscherping van de landelijke maatregelen volgens haar ook een optie zijn. "Ik krijg het gevoel alsof we het vertrouwen in de Nederlander een beetje overschatten."