Binnen drie weken komt 90 procent van volwassen Amerikanen in aanmerking voor vaccin

Binnen drie weken komt 90 procent van alle volwassen Amerikanen in aanmerking voor een coronavaccinatie, aldus de Amerikaanse president Joe Biden. Hij zei eerder al dat op 30 april, als hij honderd dagen regeert, 200 miljoen Amerikanen ingeënt moeten zijn.



Het Amerikaanse vaccinatieprogramma loopt inmiddels op volle toeren en wordt verder uitgebreid, waardoor steeds sneller steeds meer Amerikanen een coronaprik kunnen krijgen. Het getal van 200 miljoen is een verdubbeling van Bidens oorspronkelijke streven. Ruim 52 miljoen van de ongeveer 330 miljoen inwoners zijn al volledig ingeënt.



Toch is "de oorlog tegen corona" nog lang niet gewonnen, waarschuwde de president. Hij wees op het "roekeloze gedrag" dat hij de afgelopen weken op tv zag. Zo baarden de beelden van feestende studenten in Miami nogal wat opzien. Hij vreest dan ook voor nieuwe besmettingen. Biden riep plaatselijke overheden op de mondkapjesplicht opnieuw in te voeren.