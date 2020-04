Militair transportvliegtuig vervoert Italiaanse coronapatiënten

Twee Italiaanse coronapatiënten zijn vrijdag vervoerd met een militair transportvliegtuig. Het doel van de overplaatsing was om ruimte te maken op de overvolle IC's in een ziekenhuis in Bergamo.

