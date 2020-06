Engelse stad Leicester opnieuw in lockdown na oplaaiing virus

De Engelse stad Leicester moet vanaf vandaag opnieuw in lockdown, op laste van de regering van premier Boris Johnson. De politie wordt daarnaast ingezet om coronamaatregelen te handhaven.



Volgens Gezondheidsminister Matt Hancock is de stap noodzakelijk, mede door de hoeveelheid positieve tests die werden afgenomen bij jongeren tot 18 jaar. Scholen in de regio worden daarom opnieuw gesloten.



In de afgelopen week was Leicester met negenhonderd nieuwe ziektegevallen goed voor 10 procent van alle nieuw vastgestelde besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, aldus Britse autoriteiten. Per 100.000 inwoners van de stad zijn 135 personen besmet, het hoogste aantal van alle steden in de VK.



De Engelse voetbalclub Leicester kan voorlopig blijven voetballen, vertelde manager Brendan Rodgers. "Het stadion bevindt zich in een erg veilige omgeving en autoriteiten hebben nog niet gezegd dat we op een andere manier moeten gaan werken."