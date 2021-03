EMA voert donderdag overleg over AstraZeneca-vaccin

New York herdenkt tienduizenden overleden coronapatiënten

In New York is zondag stilgestaan bij de 30.258 coronapatiënten die zijn overleden sinds het coronavirus een jaar geleden zijn intrede deed in de stad.



"We zijn meer New Yorkers verloren dan in de Tweede Wereldoorlog, in Vietnam, door de orkaan Sandy en op 9/11 bij elkaar", zei burgemeester Bill de Blasio tijdens een virtuele ceremonie op de iconische Brooklyn Bridge. "Elk gezin is op een manier geraakt en voor veel families gaat het om een nog rauwe pijn." Op de brug werden zwart-witfoto's van de overledenen geprojecteerd.



De Democratische burgemeester stond verder stil bij de "zorghelden", die soms op eigen risico "levens redden". Verder hielden religieuze leiders toespraken en werden gedichten voorgedragen.