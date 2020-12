Vakbond CNV vindt dat vaccinatieplan kabinet tekortschiet

Vakcentrale CNV is van mening dat de vaccinatieplannen van het kabinet onvoldoende zijn. Er moet snel een grootschalig vaccinatieplan komen. "Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor", stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.



De bond vindt dat Nederland een voorbeeld aan Duitsland moet nemen. "Momenteel bouwt Duitsland zijn teststraten om tot vaccinatiestraten. Over twee weken staat daar alles klaar. Nederland wacht rustig af tot het vaccin kant en klaar wordt afgeleverd. Om pas dan te kijken hoe de implementatie verloopt. Pure tijdverspilling. Als we zo doorgaan, duurt het nog een jaar voordat iedereen is ingeënt", aldus de voorzitter.



Het CNV vreest in dat geval een grotere economische schade en het risico dat Nederland in een derde coronagolf terechtkomt. Het kabinet moet daarom haast maken met het ombouwen van teststraten naar vaccinatiestraten. Prioriteit heeft ook het spoedig inenten van miljoenen werkenden, zodat iedereen weer vol aan de slag kan. Ook moet de bedrijfsarts een belangrijke rol spelen bij het vaccineren van werkenden.



Fortuin: "Het kabinet investeert miljarden in het derde steunpakket voor bedrijven. Maar dit is dweilen met de kraan open, als er geen grootschalig vaccinatieplan komt. Het kabinet moet vijf stappen vooruit gaan denken, in plaats van één stap, zoals nu. We blijven hiermee achter de feiten aanlopen. Het is alle hens aan dek om Nederland uit de coronagreep te halen."