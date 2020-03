Aantal besmettingen in Spanje stijgt snel

In Spanje stijgt het aantal besmettingen erg snel. Donderdag waren er 3.004 coronapatiënten, vrijdag is dit aantal opgelopen tot 4.209. In totaal zijn er in het land 120 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.



De regering van Pedro Sánchez is bezig met het voorbereiden van verregaande maatregelen, zoals het beperken van het reizen, diensten en basisbehoeften. Hier zal later vandaag meer over worden bekendgemaakt door de premier.