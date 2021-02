Eerste vaccinaties uitgedeeld op Aruba

Ook in het Caribisch deel van het Koninkrijk is begonnen met de vaccinatie tegen corona. Op Aruba zijn woensdag de eerste prikken gezet. Een groep van twaalf personen, bestaande uit verpleegkundigen en mensen uit een risicogroep, kreeg als eerste een prik.



Dinsdag landde een KLM-vliegtuig met Pfizer-vaccins op Bonaire en Aruba. Aruba kreeg ongeveer 12.000 Pfizer-vaccins. Over drie weken moet een volgende lading komen. In eerste instantie worden op het eiland ouderen en mensen die werkzaam zijn in de zorgsector gevaccineerd.



Op Curaçao kwamen woensdag rond 16.00 uur (lokale tijd) de eerste vaccins tegen het coronavirus aan op luchthaven Hato. Het gaat om zo'n 19.000 vaccins. Donderdag zal de overheid meer duidelijkheid geven over de aanvang van het vaccinatietraject. Ook hier krijgen eerst ouderen en zorgpersoneel een vaccin.



Bonaire wil ook binnenkort beginnen met vaccineren. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba krijgen vrijdag de eerste lading vaccins. Saba hoopt maandag te kunnen beginnen en binnen een week alle volwassenen die gevaccineerd willen worden een injectie te kunnen geven.