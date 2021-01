Na kritiek op het tempo van de Franse inentingscampagne tegen het coronavirus, heeft een regeringswoordvoerder zondag beloofd dat het tempo wordt opgeschroefd. In een interview met de krantheeft hij gezegd dat de versnelling al in gang wordt gezet. Dit weekend is begonnen met het inenten van medisch personeel en verplegers van boven de vijftig jaar.De regeringswoordvoerder zegde toe dat maandag informatie naar buiten wordt gebracht over de voortgang van de Franse inentingscampagne. Tot dusver is niet bekendgemaakt hoeveel personen al zijn gevaccineerd. Franse media spreken van slechts enkele honderden.De Franse president Emmanuel Macron ging in zijn nieuwjaarstoespraak in op de kritiek over de vaccinatiecampagne. Hij zei niet te zullen toestaan dat er om onnodige redenen een niet te rechtvaardigen vertraging optreedt in het vaccineren.Frankrijk is met ongeveer 2,6 miljoen besmettingen en bijna 65.000 doden als gevolg van Covid-19 een van de hardst getroffen landen in Europa.