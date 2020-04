Italië start antistoffentests in Lombardije

Italië is in Lombardije begonnen met onderzoek naar antistoffen in de hoop meer informatie te vergaren over groepsimmuniteit.



Er worden twintigduizend tests per dag uitgevoerd in de zwaar getroffen regio. Als eerste zullen zorgmedewerkers en besmette personen met milde symptomen getest worden. De gezondheidsautoriteiten hopen na 29 april de testcapaciteit uit te breiden.



Bijna dertienduizend mensen in Lombardije zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus, ongeveer de helft van het totale aantal doden in heel Italië.