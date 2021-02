Eerste resultaten massale inentingscampagne Israël positief

Politie maakt einde aan carnavalsfeest in Bredase kroeg

De politie heeft vrijdagavond een online carnavalsfeest in het Bredase café De Beyerd beëindigd omdat de coronaregels werden overtreden. Volgens een politiewoordvoerder waren er minimaal twintig personen aanwezig in de kroeg in de Boschstraat. "Er werd gehost en in- en uitgelopen. Dat is samenscholing en dat is zoals bekend in deze tijd verboden", zegt de woordvoerder tegen de regionale krant BN DeStem.



Tegen alle aanwezigen, inclusief de uitbater van het café, werd proces-verbaal gemaakt. "Onder bepaalde omstandigheden mag je zo'n livestream houden, was mij verteld. Maar ik was onvoldoende op de hoogte van de regels, bovendien had ik vooraf een vergunning moeten aanvragen, wat we vergeten zijn. Heel stom allemaal", zegt de kroegbaas tegen de krant.



Vanuit het café werden carnavalsliedjes het internet op geslingerd via een livestream die door de liefhebbers kon worden gevolgd. Nauwelijks een uur nadat het feest was begonnen, was het ook alweer voorbij.