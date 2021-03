Chileense president stelt verkiezingen rondom nieuwe grondwet uit

De Chileense president Sebastián Piñera heeft het congres gevraagd de verkiezingen voor de conventie die de nieuwe grondwet moet opstellen uit te stellen tot mei. Dit vanwege de grote toename van het aantal coronabesmettingen. In april staan verkiezingen gepland voor een zogenoemde conventie van 155 burgers die de nieuwe grondwet zal opstellen.



Het aantal nieuwe besmettingen in Chili neemt sinds vorige maand weer fors toe. "Het is een lastige beslissing die we hebben moeten nemen, maar we zijn er volledig van overtuigd dat dit het beste is voor het land", zei de president in een televisietoespraak. De datum van de parlements- en presidentsverkiezingen van 21 november blijft onveranderd.



Chilenen kozen afgelopen oktober in grote meerderheid voor een nieuwe grondwet, die moet worden opgesteld door burgers. De huidige grondwet stamt uit de tijd van de militaire dictatuur van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 aan de macht was. In een referendum stemde zo'n 78 procent voor een aanpassing van de grondwet.



Het coronavirus is bij ruim 977.000 Chilenen vastgesteld. De epidemie heeft al ruim 22.000 inwoners het leven gekost.