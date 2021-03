Eerste pop-upvaccinatielocatie geopend in Zandvoort

In Zandvoort is vanmorgen de eerste mobiele vaccinatielocatie in Nederland geopend. De verplaatsbare container is 15 meter lang en heeft ruimte voor 78 cliënten per dag. De faciliteit blijft tien weken staan.



In de pop-uplocatie wordt geprikt met het vaccin van Pfizer. Ouderen in de buurt kunnen daar de eerste en tweede prik krijgen.



De unit beschikt ook over een ruimte waar vaccins bereid en bewaard kunnen worden en een wachtruimte.